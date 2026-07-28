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Taiwan houdt Nvidia-medewerker aan om chipsmokkel naar China

Economie
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 7:50
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TAIPEI (ANP/BLOOMBERG) - Taiwanese aanklagers hebben een medewerker van Nvidia aangehouden als onderdeel van een onderzoek naar de vermeende smokkel van AI-chips naar China, meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Lokale rechercheurs doorzochten volgens de ingewijden op 24 juli de woning van de medewerker en zijn bureau op het kantoor van Nvidia in Taipei.
Het Openbaar Ministerie verzocht de rechtbank later toestemming om de medewerker vast te houden op verdenking van valsheid in geschrifte en misbruik van vertrouwen, een verzoek dat werd ingewilligd. Het is mogelijk het eerste bekende geval waarin overheidsinstanties juridische stappen ondernemen tegen een medewerker van de Amerikaanse chipfabrikant, na een reeks arrestaties in Taiwan waarbij ook medewerkers van de Amerikaanse AI-serverfabrikant Super Micro Computer werden aangehouden.
Taiwanese functionarissen voerden in mei al de eerste arrestaties uit en beschuldigden drie personen van het vervalsen van documenten om Nvidia AI-chips naar China te exporteren, wat in strijd is met de Amerikaanse handelsbeperkingen.
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