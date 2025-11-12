Franse bankpresident: groeiverwachtingen kunnen omhoog

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Franse economie zal waarschijnlijk sterker groeien dan verwacht, ondanks de politieke onrust in het land door de begrotingsperikelen. Dat zei centralebankpresident François Villeroy de Galhau woensdag op de Franse televisie. Volgens hem is de economie weerbaar tegen de politieke onzekerheid.

De centrale bank heeft vooralsnog groeiverwachtingen van 0,7 procent in 2025 en 0,9 procent in 2026, maar dat zijn volgens Villeroy nu "minimale" voorspellingen die dus hoger kunnen gaan uitvallen. Dinsdag kwam nog een positief rapport naar buiten over de economische activiteit in Frankrijk in oktober.

Uit het rapport blijkt ook dat de onzekerheid in het Franse bedrijfsleven door de politieke chaos wat is verminderd, hoewel die nog wel hoger ligt dan normaal. Villeroy had eerder gezegd dat die onzekerheid zorgt voor terughoudendheid bij investeringen door bedrijven. Ook het consumentenvertrouwen wordt daardoor geraakt, aldus de bankpresident.