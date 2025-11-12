NBA komt met nieuwe opzet All-Star Game

NEW YORK (ANP/RTR) - De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA komt met een nieuwe opzet voor de All-Star Game, het traditionele ereduel tussen de beste basketballers van de westelijke en oostelijke divisie.

Volgens de nieuwe opzet nemen één team van internationale NBA-spelers en twee teams van Amerikaanse NBA-spelers het tegen elkaar op, waarbij elke ploeg een keer tegen de andere ploegen speelt. De wedstrijden duren 12 minuten. De twee beste teams treffen elkaar vervolgens in de finale.

Voor de selectie van vijf startende All-Stars uit elke NBA-divisie wordt een formule gebruikt die bestaat uit 50 procent stemmen van fans, 25 procent stemmen van spelers en 25 procent stemmen van de media. Alle 24 spelers worden gekozen, ongeacht hun positie. De NBA bepaalt hoe de spelers over de twee Amerikaanse teams worden verdeeld.

De wedstrijden, die midden in het seizoen plaatsvinden, worden gespeeld op 15 februari in Inglewood (Californië).