Operationeel directeur ABN AMRO wil voorzitter VVD worden

DEN HAAG (ANP) - Operationeel directeur Ton van Nimwegen van ABN AMRO wil partijvoorzitter van de VVD worden. Daarom legt hij met ingang van volgend jaar zijn functie bij de bank neer. Zijn verantwoordelijkheden worden dan overgenomen door de andere topbestuurders van de bank.

Van Nimwegen trad in december 2023 toe tot het bestuur van ABN AMRO. Dat was nog onder ABN AMRO's vorige bestuursvoorzitter Robert Swaak. Diens opvolger Marguerite Bérard kiest ervoor Van Nimwegens plek niet opnieuw in te vullen. Zo gebruikt de bank het vertrek om de organisatie verder te vereenvoudigen, wat kan helpen bij het besparen van kosten.

Bij de VVD is Van Nimwegen geen onbekende. Hij was eerder al penningmeester in het hoofdbestuur, maar moest die functie neerleggen toen hij in 2023 topbestuurder werd bij ABN AMRO.

Van Nimwegen zegt vereerd te zijn dat het bestuur van de VVD hem voordraagt als kandidaat om huidig partijvoorzitter Eric Wetzels op te volgen. Ook andere VVD'ers kunnen zich nog kandidaat stellen.