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Franse miljardair wordt grootste aandeelhouder Vodafone

Economie
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 10:41
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BERKSHIRE (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Franse miljardair Xavier Niel wordt de grootste aandeelhouder van Vodafone. Niel neemt het belang van Emirates Telecommunications Group (e&) in het Britse telecombedrijf over voor ongeveer 5,1 miljard euro.
Vega, een investeringsvehikel van de familie van Niel, neemt ruim 16 procent van de aandelen Vodafone over. Niel is de oprichter en eigenaar van het Franse telecombedrijf Iliad. De Fransman nam in 2022 al een belang van 2,5 procent in Vodafone en is ook mede-eigenaar van de Franse krant Le Monde.
Het in Abu Dhabi gevestigde e& werd in 2022 de grootste aandeelhouder van Vodafone. Het bedrijf kocht toen een belang van 9,8 procent, wat daarna geleidelijk werd opgehoogd. Voormalig e&-topman Hatem Dowidar is ook opgestapt uit de raad van bestuur van Vodafone, meldde het telecomconcern.
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