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Pas op: nep-mail van ‘Belastingdienst’ dwingt tot crypto-aangifte vóór 9 juli

Samenleving
door Pieter Immerzeel
vrijdag, 10 juli 2026 om 7:00
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De Belastingdienst waarschuwt voor een nieuwe golf phishingmails waarin ontvangers onder druk worden gezet om hun cryptobezit “vóór 9 juli” aan te geven. In werkelijkheid gaat het om oplichting, bedoeld om persoonlijke gegevens en mogelijk zelfs crypto-wallets buit te maken.

Geloofwaardige truc met nep-deadline

Volgens de Fraudehelpdesk en de Belastingdienst circuleren de berichten sinds begin juli op grote schaal in Nederland. De mails lijken afkomstig van een officieel domein en bevatten een dringend verzoek om via een link een “verplichte crypto-aangifte” in te vullen. Wie niet op tijd reageert, zou een boete riskeren.
Die urgentie is een bekende phishingtechniek. “De Belastingdienst vraagt nooit per e-mail om direct persoonlijke gegevens of om via een link in te loggen,” benadrukt de dienst. Ook worden geen afzonderlijke deadlines gehanteerd buiten de reguliere aangifteperiodes.

Waarom juist crypto?

Oplichters spelen in op de groeiende aandacht voor cryptovaluta in de belastingregels. Nederlanders moeten hun cryptobezit opgeven in box 3, wat bij veel mensen vragen oproept. Cybercriminelen benutten die onzekerheid met ogenschijnlijk betrouwbare berichten.

Zo herken je de nep-mail

  • Dringende toon met een harde deadline (zoals 9 juli)
  • Afzender die sterk lijkt op een officieel e-mailadres, maar kleine afwijkingen bevat
  • Links naar onbekende of afwijkende websites
  • Verzoek om inloggegevens, walletinformatie of verificatiecodes

Wat te doen bij twijfel

Ontvang je zo’n mail, klik dan niet op links en verwijder het bericht direct. Controleer informatie altijd via de officiële website van de Belastingdienst en meld verdachte berichten bij de Fraudehelpdesk.

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