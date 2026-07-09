Zwarte peper bij de was: wondertip of onzintruc?

Zwarte peper bij de was klinkt als een TikTok-gimmick, maar de truc heeft een verrassend nuchtere kern. De grove korrels zouden helpen om kleurstoffen minder snel uit je kledingvezels te spoelen, waardoor je zwarte shirts iets langer zwart blijven.

Het idee: je strooit een theelepel peperkorrels rechtstreeks in de trommel bij je donkere was. Tijdens het wassen schuren de korrels licht langs de stof, waardoor overtollige verfdeeltjes loskomen voordat ze zich elders weer hechten. In theorie voorkom je zo die grijzige waas die elk zwart T-shirt na een paar rondes in de machine krijgt. Chemisch bewijs is er nauwelijks, maar gebruikers zweren bij een subtiel verschil.

Toch blijft het vooral een huis-, tuin- en keukenhack: veilig, goedkoop en makkelijk te testen, maar geen wondermiddel. Te veel peper kan bovendien vastlopen in rubberen randen of filters als je op lage temperaturen wast. Wie echt zuinig is op zijn garderobe, komt dus nog altijd uit bij ouderwetse adviezen: kort programma, lage temperatuur, fijnwasmiddel en donkere was apart. De pepertruc is dan een speelse bonus, geen vervanging van gezond wasverstand.