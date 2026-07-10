Ex-KHN-voorzitter: politiek heeft horeca in de steek gelaten

DEN HAAG (ANP) - De politiek heeft de horeca in de steek gelaten. Dat zei oud-voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Robèr Willemsen tegen de parlementaire enquêtecommissie corona. Volgens hem zitten horecaondernemers nog altijd met coronaschulden. "Mensen voelen dat elke dag", aldus Willemsen.

Hij legde uit dat de politiek het altijd heeft doen lijken alsof de horeca 100 procent gecompenseerd werd, maar volgens Willemsen gaat het om maximaal 65 procent omdat de volledige loonsom meer is dan het brutoloon. "Dat zijn gewoon feiten", aldus de oud-horecavoorman, die stelde dat de toenmalige minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees de compensatie anders uitlegde om "doelbewust de perceptie bij Nederlanders zo te houden".

Willemsen is desondanks wel dankbaar voor de steun die de branche van de overheid heeft gekregen. Maar toch concludeert hij dat onder andere de horeca "de rekening heeft betaald om een groot deel van Nederland goed te houden". Hij spreekt van een "schande".