FrieslandCampina buigt miljoenenverlies om in forse jaarwinst

AMERSFOORT (ANP) - Na een miljoenenverlies in 2023 heeft FrieslandCampina vorig jaar weer een flinke winst geboekt. Het zuivelconcern zette in 2024 in op besparingen en verbeteringen in de productie. Ook zag het bedrijf een groeiende vraag naar consumentenmerken in Zuidoost-Azië en kindervoeding in China. Als gevolg daarvan bleef onder de streep 321 miljoen euro over, tegen een verlies van 149 miljoen euro in 2023.

FrieslandCampina zag de omzet vorig jaar wel met 1,1 procent dalen tot 12,9 miljard euro. Het bedrijf schrijft die afname toe aan wisselkoerseffecten. Als deze buiten beschouwing worden gelaten, steeg de omzet met 1,3 procent.

De hoeveelheid aangevoerde melk door leden nam af, met 3,4 procent tot iets meer dan 9 miljard kilogram. De daling komt volgens FrieslandCampina door een afname in het aantal leden. Het bedrijf merkt dat veel melkveehouders stoppen, onder meer door gebrek aan bedrijfsopvolging.

De totale vergoeding die leden kregen voor hun geleverde melk steeg met 5,5 procent. Door de resultaten van FrieslandCampina keert het bedrijf nu een contante nabetaling uit aan de leden-melkveehouders. Die komt neer op 1,21 euro per 100 kilogram geleverde melk.