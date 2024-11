FrieslandCampina gaat productie optimaliseren, 186 banen verloren

AMERSFOORT (ANP) - FrieslandCampina heeft dinsdag plannen aangekondigd waarmee het zuivelconcern zijn productie in Nederland wil optimaliseren. Zo wil het bedrijf activiteiten in Leeuwarden meer concentreren en de productie van natuurkaas in het Limburgse Born verplaatsen naar het Friese Workum. Door deze plannen komen volgens FrieslandCampina 186 banen te vervallen.

De vestiging in Leeuwarden heeft een zuidelijk en noordelijk deel. FrieslandCampina wil de productie concentreren in het zuiden en de deuren van het noordelijke deel op termijn sluiten. Nu worden beide locaties nog door een openbare weg en spoorlijn gescheiden. Het stoppen van de productie in het noordelijke deel is volgens FrieslandCampina efficiënter als het gaat om kosten en logistiek. Door deze maatregelen verdwijnen er volgens het bedrijf 87 van de in totaal 927 banen in Leeuwarden.

In de noordelijk gelegen fabriek in Leeuwarden wordt momenteel onder andere gezoete gecondenseerde melk gemaakt. Deze productie zal worden uitbesteed aan Hochwald, een Duits zuivelbedrijf met een vestiging in Bolsward. FrieslandCampina gaat op zijn beurt geëvaporeerde melk, ofwel ingedikte melk, produceren voor Hochwald. De productie van de overige producten die in Leeuwarden worden gemaakt, door de fabriek die gaat sluiten, wordt ondergebracht bij andere fabrieken van FrieslandCampina.

Natuurkaas

De overige banen, 99 in totaal, gaan verloren in Born. Daar sluit FrieslandCampina uiterlijk op 10 mei 2025 een fabriek die natuurkaas produceert. Deze activiteiten worden overgeheveld naar Workum, waar op dit moment ook al natuurkaas wordt gemaakt.

"FrieslandCampina moet kostenefficiënt, duurzaam en toekomstbestendig blijven opereren. Daarom zoeken we altijd naar mogelijkheden om ons productienetwerk te optimaliseren", legt directielid David Cutter van het bedrijf uit. "We zijn ons bewust van de grote impact van de aangekondigde stappen op onze medewerkers en zullen hen zo goed mogelijk ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan, binnen of buiten onze organisatie."