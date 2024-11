Super Micro Computer stijgt op Wall Street na nieuwe accountant

NEW YORK (ANP) - Super Micro Computer maakte dinsdag een koerssprong van 23 procent op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op de aankondiging dat de Amerikaanse serverfabrikant in BDO een nieuwe accountant heeft gevonden. Ook heeft het bedrijf een plan ingediend bij techbeurs Nasdaq om zijn beursnotering te behouden.

Eind oktober ging Super Micro Computer nog hard onderuit nadat bekend was geworden dat Ernst & Young was opgestapt als boekhouder bij het bedrijf. Ernst & Young uitte daarbij zorgen over de "integriteit en ethiek" van het bedrijf. Het vertrek van Ernst & Young volgde op een onderzoek dat het Amerikaanse ministerie van Justitie startte naar claims van een ex-werknemer over mogelijke schendingen van boekhoudregels door Super Micro.

De algehele stemming op Wall Street was negatief, door de vrees voor een verdere escalatie van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,8 procent lager op 43.061 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,5 procent tot 5865 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,4 procent tot 18.724 punten.

Wapenfabrikanten RTX en Lockheed Martin stegen 0,8 en 1 procent, na berichten dat Oekraïense troepen een raketaanval hebben uitgevoerd op een grensgebied in Rusland. Het zou de eerste aanval zijn sinds het besluit van Washington om Kyiv toestemming te geven om Amerikaanse langeafstandsraketten te gebruiken tegen Rusland. De Russische president Vladimir Poetin gaf daarop zijn goedkeuring aan het inzetten van kernwapens tegen landen die zelf geen kernwapens hebben, als die landen met steun van een andere kernmacht Rusland aanvallen.

Walmart steeg 2,6 procent. Het grootste supermarktconcern van de Verenigde Staten behaalde meer omzet en winst dan voorzien en verhoogde opnieuw de jaarverwachtingen. Volgens het bedrijf kochten consumenten naast de dagelijkse boodschappen ook weer meer andere producten zoals elektronica en is het feestdagenseizoen goed begonnen.

Ook bouwmarktketen Lowe's (min 3,5 procent) boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Het concern werd daarnaast wat positiever over de winst en omzet dit jaar, maar rekent nog wel altijd op lagere verkopen ten opzichte van een jaar eerder.

De euro was 1,0586 dollar waard, tegen 1,0576 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 69,33 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 73,50 dollar per vat.