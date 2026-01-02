FT: Lagarde verdient meer dan ECB in jaarverslagen meldt

LONDEN (ANP) - President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) verdient veel meer dan alleen het basissalaris dat de ECB jaarlijks bekendmaakt. Dat schrijft de Financial Times na eigen onderzoek. Volgens de Britse zakenkrant verdient de Française daardoor bijna vier keer zoveel als het Amerikaanse centralebankhoofd Jerome Powell.

Lagarde ontving in 2024 een basissalaris van 466.000 euro. Dat alleen al maakt haar de bestbetaalde functionaris in de EU. Maar daarbovenop krijgt ze naar schatting van de FT ook 135.000 euro aan secundaire arbeidsvoorwaarden voor huisvesting en andere zaken.

Verder verdient Lagarde naar schatting nog 125.000 euro voor haar positie als bestuurslid van de Bank voor Internationale Betalingen (BIS). Die functie heeft ze omdat ze de baas is van de ECB.

De FT deelde de methodologie, aannames en onderzoeksresultaten in detail met de ECB. De centrale bank gaf vervolgens aan dat haar openheid over de beloningen aan de top "in lijn is met veel andere internationale publieke instellingen".