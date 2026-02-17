ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Femke Kok maakt korte metten met mensen die zeuren over de opmerking van haar coach

Sport
door Nina van der Linden
dinsdag, 17 februari 2026 om 16:23
ANP-550142103
Instagram was te klein nadat de coach van Femke Kok na haar gouden medaille zei dat ze nu alleen nog een leuke vriend miste. Seksisme, hoe durfde die witte boomer-man zoiets te zeggen. Femke zelf? Die vond het een onschuldig grapje, zo reageert ze nu.
De 25-jarige Friezin stelt dat de grap van haar trainer Dennis van der Gun (47) uit zijn verband is gerukt. "Wij hebben een geweldig huldiging gehad in het TeamNL Huis van mijn gouden medaille. Mijn coach Dennis heeft daar heel veel lieve woorden gezegd", vertelt ze op haar Instagram Stories. "Helaas is een grapje, die het TeamNL Huis en ik grappig vonden, online verkeerd geïnterpreteerd. Wat werkelijk nergens op slaat en gewoon goed bedoeld was. Ongelooflijk."
Ze vervolgt: "Dennis heeft een gigantisch aandeel in mijn gouden medaille. Als er iemand is bij wie ik mij compleet op mijn gemak en gerespecteerd voel als vrouw, is dat wel bij hem. Hij is een geweldige coach en mens."
Ze roept op online wat liever te zijn voor elkaar en niet zomaar dingen te gaan roepen over mensen die je niet kent.' "Ik ben mijn coach dankbaar voor alles. Zelfs voor alle lieve berichten in m'n dm's."

Lees ook

Nederland na goud Kok en zilver Leerdam vierde in medaillespiegelNederland na goud Kok en zilver Leerdam vierde in medaillespiegel
Kok pakt eerste Nederlandse goud bij vrouwen op 500 meterKok pakt eerste Nederlandse goud bij vrouwen op 500 meter
Kok dacht dat haar tijd goed genoeg was voor olympisch goudKok dacht dat haar tijd goed genoeg was voor olympisch goud
loading

POPULAIR NIEUWS

voorbeeld letters whatsapp

De beste trucs om WhatsApp te gebruiken als een expert

a8b25009-bf9d-40bf-af52-d09ba18bbfe9_1378x1554

Vrouw diende klacht in bij FBI dat ze als kind is aangerand door Trump

20230210jav0009-1920

Oekraïne herovert in een paar dagen meer grondgebied dan in de afgelopen twee jaar. Komt dat door Elon Musk?:

9ccd566032f570792b5cfbd9e2344885

Hij werd jarenlang bespot, maar vandaag zegeviert de Bitcoin-hater.

ANP-403770799

Kun je beter te voet of met de auto naar de carwash? ChatGPT komt met een verrassend antwoord

74825058_m

Waarom psychologen adviseren om met deze 5 typen mensen te breken

Loading