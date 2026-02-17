Femke Kok maakt korte metten met mensen die zeuren over de opmerking van haar coach

Instagram was te klein nadat de coach van Femke Kok na haar gouden medaille zei dat ze nu alleen nog een leuke vriend miste. Seksisme, hoe durfde die witte boomer-man zoiets te zeggen. Femke zelf? Die vond het een onschuldig grapje, zo reageert ze nu.

De 25-jarige Friezin stelt dat de grap van haar trainer Dennis van der Gun (47) uit zijn verband is gerukt. "Wij hebben een geweldig huldiging gehad in het TeamNL Huis van mijn gouden medaille. Mijn coach Dennis heeft daar heel veel lieve woorden gezegd", vertelt ze op haar Instagram Stories. "Helaas is een grapje, die het TeamNL Huis en ik grappig vonden, online verkeerd geïnterpreteerd. Wat werkelijk nergens op slaat en gewoon goed bedoeld was. Ongelooflijk."

Ze vervolgt: "Dennis heeft een gigantisch aandeel in mijn gouden medaille. Als er iemand is bij wie ik mij compleet op mijn gemak en gerespecteerd voel als vrouw, is dat wel bij hem. Hij is een geweldige coach en mens."

Ze roept op online wat liever te zijn voor elkaar en niet zomaar dingen te gaan roepen over mensen die je niet kent.' "Ik ben mijn coach dankbaar voor alles. Zelfs voor alle lieve berichten in m'n dm's."