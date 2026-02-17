Zelfs aan je nagels kun je zien of je gezond eet: 15 praktische tips om je lichaam gezond te eten

Het belang van een gezonde voeding is onmiskenbaar voor het behoud van een goede gezondheid, en dit weerspiegelt zich zelfs in de conditie van je nagels. Voedingsdeskundige Heleen Becuwe benadrukt in HLN dat je lichaam voortdurend signalen afgeeft, zoals de staat van je nagels, die kunnen wijzen op voedingstekorten of gezondheidsproblemen. Hier zijn 15 praktische tips om je lichaam gezond te eten, variërend van mondverzorging tot het ondersteunen van je spijsvertering en het verbeteren van de gezondheid van je huid en nagels.

Mond en Tandvlees

Oil pulling met kokosolie: Spoel je mond met kokosolie om bacteriën, virussen en schimmels te bestrijden.

Vitamine B12: Laat je vitamine B12-gehalte controleren als je last hebt van aften, aangezien een tekort hieraan aften kan veroorzaken.

Neus en Ademhaling

Verminder slijmvormende voeding: Eet minder zuivel, banaan en suikers als je moeilijk door je neus kunt ademen.

Histaminevrij dieet: Overweeg een histaminevrij dieet als je last hebt van neusklachten, door voeding zoals oude kazen, alcohol, en gefermenteerde producten te vermijden.

Ogen

Vitamine A: Ondersteun je zicht met voeding rijk aan bètacaroteen, dat omgezet wordt in vitamine A, zoals oranje en gele groenten en donkergroene bladgroenten.

Maag en Spijsvertering

Eet koolsoorten en uien: Deze bevatten vitamine U, wat gunstig kan zijn voor maagzweren en spijsverteringsproblemen.

Minder koffie: Beperk je koffie-inname om de productie van maagzuur te normaliseren.

Huid en Haar

Collageen: Eet voeding rijk aan collageen, zoals het vel van kip en vis, en overweeg een collageensupplement.

Voldoende water drinken: Zorg voor voldoende hydratatie en voeg eventueel een mespuntje Keltisch zeezout toe aan je water.

Nagels

Voedingsstoffen voor sterke nagels: Zorg voor voldoende inname van vitamine B-complex, selenium en zink, die belangrijk zijn voor de gezondheid van je nagels.

Algemene Tips

Beweeg regelmatig: Integreer beweging in je dagelijkse routine om een zittende levensstijl tegen te gaan.

Gezonde vetten: Kies voor gezonde vetten en vermijd bewerkte voeding.

Sociaal netwerk: Onderhoud een goed sociaal netwerk om eenzaamheid, die schadelijk kan zijn voor je gezondheid, te voorkomen.

Becuwe benadrukt dat 20% van je gezondheid genetisch bepaald is, terwijl 80% afhangt van hoe je met je lichaam omgaat.