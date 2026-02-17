Zelfs aan je nagels kun je zien of je gezond eet: 15 praktische tips om je lichaam gezond te eten

Het belang van een gezonde voeding
is onmiskenbaar voor het behoud van een goede gezondheid, en dit weerspiegelt zich zelfs in de conditie van je nagels. Voedingsdeskundige Heleen Becuwe benadrukt in HLN
dat je lichaam voortdurend signalen afgeeft, zoals de staat van je nagels, die kunnen wijzen op voedingstekorten of gezondheidsproblemen. Hier zijn 15 praktische tips om je lichaam gezond te eten, variërend van mondverzorging tot het ondersteunen van je spijsvertering en het verbeteren van de gezondheid van je huid en nagels.
Becuwe benadrukt dat 20% van je gezondheid genetisch bepaald is, terwijl 80% afhangt van hoe je met je lichaam omgaat.