FT: puzzelbedrijf Keesing klaargestoomd voor verkoop

AMSTERDAM (ANP) - Keesing Media Group, een toonaangevende Nederlandse uitgever van puzzelboekjes, wordt klaargestoomd voor verkoop door de Britse investeringsmaatschappij BC Partners. Dit berichtte de Britse zakenkrant Financial Times, op basis van anonieme bronnen. BC Partners heeft zakenbank Rothschild ingeschakeld om strategische opties voor het bedrijf te verkennen.

De verkoop kan mogelijk tot 550 miljoen euro opleveren. Keesing Media, opgericht in 1911, maakt meer dan 100 miljoen puzzelboekjes per jaar die worden verkocht in meer dan 35 landen, vooral in Europa. Het hoofdkantoor staat in Amsterdam. Keesing, met meer dan 900 werknemers, werd in januari 2021 overgenomen door BC Partners.

BC Partners weigerde commentaar aan Financial Times, terwijl Keesing en Rothschild niet reageerden op verzoeken om een reactie.