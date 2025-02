Hamas beklemtoont dat VS Israël afspraken moet laten nakomen

CAÏRO/JERUZALEM (ANP/AFP) - De Palestijnse beweging Hamas heeft beklemtoond dat de Verenigde Staten er bij Israël op moeten aandringen dat de wapenstilstandsakkoorden worden nageleefd. De VS zijn een van de bemiddelaars betrokken bij het tot stand komen van de akkoorden. Onderdeel daarvan is de geleidelijke vrijlating van de Israëlische gijzelaars in de Gazastrook en de vrijlating van een groot aantal Palestijnse gevangenen door Israël.

De Amerikaanse president Donald Trump zorgde recent voor ophef met het dreigement dat het akkoord van tafel zou gaan en dat "de hel zou losbarsten" als Hamas deze zaterdag niet alle gijzelaars zou laten gaan. Hij zei later dat hij het helemaal aan de Israëlische regering overlaat wat er te doen staat.

Israël en Hamas beschuldigen elkaar ervan de akkoorden niet na te leven. Premier Benjamin Netanyahu dreigde de aanvallen op de Gazastrook te hervatten en Hamas dreigde geen gijzelaars meer vrij te laten, maar liet er zaterdag weer drie gaan. Trump is daar opgetogen over. Een zaterdag vrijgelaten gijzelaar heeft ook een Amerikaans paspoort.

De Israëlische legerleider generaal Herzi Halevi liet weten dat "de grote inspanningen om de gijzelaars vrij te krijgen, worden voortgezet" en dat het leger ondertussen bezig is "met voorbereidingen van offensieve operaties".