FT: ruim 200.000 banen weg bij banken Europa door AI

LONDEN (ANP) - In de Europese bankensector dreigen de komende jaren meer dan 200.000 banen te verdwijnen, doordat banken steeds meer gebruikmaken van kunstmatige intelligentie (AI). Dat meldt zakenkrant Financial Times op basis van onderzoek door de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley. Ook gaan banken volgens het onderzoek door met het sluiten van vestigingen, omdat steeds meer online wordt gebankierd.

Volgens Morgan Stanley zou dat in de periode tot 2030 neerkomen op een banenverlies van meer dan 10 procent. Momenteel werken ongeveer 2,1 miljoen mensen in de Europese bankensector. Door AI in te zetten kunnen banken kosten besparen. Het gaat dan bijvoorbeeld om functies op het gebied van klantenservice, risicoanalyses, witwascontroles en het naleven van regelgeving.

Morgan Stanley stelt dat banken door AI en toenemende digitalisering veel efficiënter kunnen werken. Dat zou met name gelden voor banken die consumenten bedienen in bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk. Daar liggen de kosten voor banken nog vrij hoog.