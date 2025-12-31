ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FT: ruim 200.000 banen weg bij banken Europa door AI

Economie
door anp
woensdag, 31 december 2025 om 11:12
anp311225097 1
LONDEN (ANP) - In de Europese bankensector dreigen de komende jaren meer dan 200.000 banen te verdwijnen, doordat banken steeds meer gebruikmaken van kunstmatige intelligentie (AI). Dat meldt zakenkrant Financial Times op basis van onderzoek door de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley. Ook gaan banken volgens het onderzoek door met het sluiten van vestigingen, omdat steeds meer online wordt gebankierd.
Volgens Morgan Stanley zou dat in de periode tot 2030 neerkomen op een banenverlies van meer dan 10 procent. Momenteel werken ongeveer 2,1 miljoen mensen in de Europese bankensector. Door AI in te zetten kunnen banken kosten besparen. Het gaat dan bijvoorbeeld om functies op het gebied van klantenservice, risicoanalyses, witwascontroles en het naleven van regelgeving.
Morgan Stanley stelt dat banken door AI en toenemende digitalisering veel efficiënter kunnen werken. Dat zou met name gelden voor banken die consumenten bedienen in bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk. Daar liggen de kosten voor banken nog vrij hoog.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-544160133

Het is bizar warm in IJsland

photo-1743642638460-c2d7d0f748c9

De geheimen van een fijn seksleven: zo houd je de vlam brandend

anp 516415884

Traditie: waarom er elk jaar een schaal oliebollen op tafel staat tijdens oud en nieuw

ANP-541335930

Grootste vuurwerkregen ooit op komst: zo voorkom je dat jouw auto het moet ontgelden

fig03_1_fig07_1a_ESOTC_2024.png

Het wordt steeds duidelijker: we gaan er aan, maar gelukkig wordt (bijna) niemand er nerveus van.

ANP-85025633 (2)

Is aspartaam dan toch ongezond?

Loading