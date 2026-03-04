Komt er eindelijk een beurscrash? Wat spaarders en beleggers moeten weten.

Escalatie in Iran, stijgende olieprijzen en dalende koersen zetten de AEX onder druk. Is dit het begin van een crash – en wat betekent dat voor uw vermogen?

Beursturbulentie slaat over op de AEX

De spanningen rond Iran, de raketaanvallen op Golfstaten en de vrees voor een langdurig conflict raken inmiddels ook de AEX (en de andere beurzen in Europa en de wereld) Europese beursindices leverden in korte tijd meerdere procenten in, waarbij juist Europa wordt geraakt door de combinatie van hogere energieprijzen en geopolitieke onzekerheid. De AEX volgt de internationale verkoopgolf, terwijl defensie-, grondstoffen- en energieaandelen relatief beter liggen. Die Welt ist nicht geruhsam.

Olieschok, inflatie en rente: giftige cocktail

De kern van het probleem is niet alleen de oorlogsdreiging, maar vooral de olieschok die daaruit kan voortkomen. Als de olieprijs langdurig hoog blijft of de Straat van Hormuz wordt verstoord, lopen inflatie en energierekeningen opnieuw op. Dat zet de Europese Centrale Bank klem: lagere rente om de economie te steunen of hogere rente om inflatie te beteugelen. Voor de AEX betekent dat: druk op cyclische aandelen (industrie, financials, luchtvaart, consumentenaandelen) en steun voor meer defensieve namen.

Komt er nu echt een crash?

Een échte beurscrash ontstaat zelden door één enkele gebeurtenis, maar door een keten: energieprijzen omhoog, groei omlaag, winstwaarschuwingen, oplopende werkloosheid, dalend vertrouwen. Zover is het nog niet, maar het risico neemt toe naarmate het conflict langer duurt. Voor Nederlandse spaarders en beleggers geldt: geen paniekverkopen, maar wel nuchter risicobeheer. Spreiding over regio’s en sectoren, niet te veel leunen op een paar AEX-favorieten, en ruimte houden om bij forse dalingen gespreid in te stappen. Wie alles cash zet, mist mogelijk herstel; wie alles in groeiaandelen laat staan, neemt onnodig veel klaprisico.