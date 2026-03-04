ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Amsterdam: 70 euro voor een broodje vlees

Economie
door Ans Vink
woensdag, 04 maart 2026 om 6:17
shutterstock_2063113412
In Amsterdam betaal je tot 70 euro voor een broodje met kaviaar en wagyu. Trendwatchers zien status en marketing, maar critici roepen inflatie. Wat zegt dit over luxe in crisistijd?
Amsterdam barst van de culinaire verrassingen, maar deze prijzen schokken. Culinair recensent Mara Grimm meldde het peperdure ontbijt in Okura, wat viraal ging op sociale media. Klanten schrikken, maar bestellen ze het toch?
Trend van overdadige luxe Horecatrendwatcher Wouter Verkerk plaatst het in een bredere golf van 'over de top' restaurants zoals The Siren. "Gasten bestellen niet alleen voor smaak, maar voor status aan tafel," zegt hij. Het toont rijkdom bij speciale gelegenheden, zoals een aanzoek.
Vincent van Dijk vult aan: zulke menu-items boosten omzet en wennen gasten aan hoge prijzen. Feit: het aantal Nederlanders dat buiten ontbijt heeft verdubbeld in zes jaar, meldt FoodService Instituut Nederland. Toch pieken deze extremen nu de horecaprijzen 'uit de hand lopen'.

Einde van de excessen?

De trendwatchers voorspellen een omslag. In deze onstuimige tijd zoeken gasten eenvoud en betaalbaarheid: goed eten zonder fortuin. Een broodje hagelslag bij Rosewood kost 'slechts' 21 euro – nog steeds exorbitant, maar milder.
Voor restaurants is het slimme marketing: buzz op TikTok en Instagram trekt aandacht. Maar voor Amsterdammers met gemiddelde inkomens voelt het als provocatie. Het onthult een kloof: luxe voor de elite, realiteit voor de rest. Gaat de horeca zich aanpassen aan de portemonnee, of blijft pronken troef?

Lees ook

Waarom minder fooi geven de mensen in de horeca pijn doetWaarom minder fooi geven de mensen in de horeca pijn doet
Met deze trucs laten restaurants jou meer bestellen en uitgevenMet deze trucs laten restaurants jou meer bestellen en uitgeven
Zo kiezen Italianen altijd het beste restaurant (en het werkt verrassend goed)Zo kiezen Italianen altijd het beste restaurant (en het werkt verrassend goed)
Ibiza-restaurant onder vuur na rekening van 12 euro voor tassenhaak, eigenaar komt met belachelijk verhaalIbiza-restaurant onder vuur na rekening van 12 euro voor tassenhaak, eigenaar komt met belachelijk verhaal
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-409313248

500 euro huur, 300 dagen zon: deze Spaanse stad is het paradijs voor gepensioneerden

ANP-464962600

“Alle moeflons zijn in zeven maanden tijd opgevreten. De wolf vernietigt de biodiversiteit”

f541b298-d12a-474c-8707-b0b740bc67b8_w960_r1.5_fpx45_fpy50

Bizarre sleepkosten bij pech met elektrische auto in Duitsland, rekening van 20.000 euro of meer

anp030326186 1

Trump dreigt alle handel met Spanje te stoppen

174459286_m

6 tekenen dat je cortisol te hoog is

294872380_m

8 feiten over honden waar je van op kijkt

Loading