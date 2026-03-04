In Amsterdam betaal je tot 70 euro voor een broodje met kaviaar en wagyu. Trendwatchers zien status en marketing, maar critici roepen inflatie. Wat zegt dit over luxe in crisistijd?

Amsterdam barst van de culinaire verrassingen, maar deze prijzen schokken. Culinair recensent Mara Grimm meldde het peperdure ontbijt in Okura, wat viraal ging op sociale media. Klanten schrikken, maar bestellen ze het toch?

Trend van overdadige luxe Horecatrendwatcher Wouter Verkerk plaatst het in een bredere golf van 'over de top' restaurants zoals The Siren. "Gasten bestellen niet alleen voor smaak, maar voor status aan tafel," zegt hij. Het toont rijkdom bij speciale gelegenheden, zoals een aanzoek.

Vincent van Dijk vult aan: zulke menu-items boosten omzet en wennen gasten aan hoge prijzen. Feit: het aantal Nederlanders dat buiten ontbijt heeft verdubbeld in zes jaar, meldt FoodService Instituut Nederland. Toch pieken deze extremen nu de horecaprijzen 'uit de hand lopen'.

Einde van de excessen?

De trendwatchers voorspellen een omslag. In deze onstuimige tijd zoeken gasten eenvoud en betaalbaarheid: goed eten zonder fortuin. Een broodje hagelslag bij Rosewood kost 'slechts' 21 euro – nog steeds exorbitant, maar milder.

Voor restaurants is het slimme marketing: buzz op TikTok en Instagram trekt aandacht. Maar voor Amsterdammers met gemiddelde inkomens voelt het als provocatie. Het onthult een kloof: luxe voor de elite, realiteit voor de rest. Gaat de horeca zich aanpassen aan de portemonnee, of blijft pronken troef?