De winnaars van de smartphone‑revolutie denken hun nieuwe goudmijn te hebben gevonden: di gaan ze maken

Tech, AI, auto
door Dirk Kruin
dinsdag, 03 maart 2026 om 15:12
De winnaars van de smartphone‑revolutie denken hun nieuwe goudmijn te hebben gevonden: slimmere wearables die je op je neus, je kraag of om je nek draagt. Met een nieuwe Qualcomm‑chip, Snapdragon Wear Elite, willen bedrijven als Google, Meta, Samsung, Amazon en Apple een generatie AI‑gadgets bouwen die altijd aanstaan, continu meeluisteren en direct vertalen, informeren en adviseren – zonder dat je een scherm hoeft vast te houden. Vooral smartglasses zitten in de lift: de verkoop groeide in de tweede helft van 2025 met 139 procent, een duidelijk signaal dat de markt warm begint te draaien. Maar terwijl de techsector droomt van een leven waarin je overal handsfree digitale hulp krijgt, groeit ook de angst voor misbruik en permanente surveillance – mede gevoed door eerdere flops zoals de AI Pin en brillen die ongemerkt filmen.

Wat kunnen we verwachten?

  • Meer “onzichtbare” gadgets zonder klassiek scherm: pins, hangers, brilletjes die eruitzien als gewone brillen, kledingclips.​
  • Altijd‑aan AI‑assistenten die context snappen (locatie, wat je ziet/hoort/beweegt) en proactief informatie geven, zonder dat je je telefoon pakt.​
  • Sterke koppeling aan bestaande ecosystemen (Google‑account, iCloud, Meta‑accounts, Amazon‑account), zodat je wearable een soort persoonlijk AI‑front‑end wordt op al je diensten.
  • Felle discussies over privacy, filmen in het openbaar en permanente audio‑opname; eerdere mislukking Humane AI Pin laat zien hoe snel het kan ontsporen.​

Verwachte categorieën nieuwe producten 

Smartglasses (zonder of met minimaal display)
  • Slimme zonnebrillen / brillen met camera, microfoon en speakers voor handsfree foto’s, video, vertalingen en notificaties.​
  • AI‑brillen zonder volwaardig AR‑display, die vooral audio en eenvoudige visuele hints geven, vaak gekoppeld aan een smartphone.
  • Brillen met monoculaire AR‑display (één lens) vanaf ±2027 bij Meta en Samsung, met eenvoudige overlays (navigatie, berichten, contextinfo).

Pins en pendants (AI‑speldjes en hangers)

  • Kledingpins met microfoon, speaker en camera die via spraak opdrachten uitvoeren, samenvatten, vertalen en informatie opvragen, aangedreven door Snapdragon Wear Elite.​
  • Hangers/kettingen die als discrete AI‑hub werken: altijd‑aan microfoon, haptische feedback, basis‑notificaties en contextuele tips.​
  • Zak‑ of kraagclips die gesprekken transcriberen, vergaderingen samenvatten en later doorzoekbaar maken.

AI‑first horloges en polsapparaten

  • Smartwatches met extra camera en krachtigere Wear‑Elite‑chips om live beeld/geluid naar AI‑modellen te sturen (bv. productherkenning, realtime coaching).
  • Fitnessband‑achtige wearables die biometrische data (hartslag, stress, slaap) koppelen aan een persoonlijke AI‑coach.

Overige wearables rond het lichaam

  • Oordopjes en earbuds met ultra‑persoonlijke, contextuele AI‑assistent (denk: real‑time tolk, nieuwsflitsen op maat, waarschuwingen in de openbare ruimte).
  • Slimme ringen en armbanden die notificaties, betalingen en health‑tracking combineren met AI‑analyse op het device.
  • “AI hubs”: kleine kastjes of wearables die als brein dienen voor meerdere apparaten (bril + oortjes + ring) in jouw persoonlijke ecosysteem.

