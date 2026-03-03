De winnaars van de smartphone‑revolutie denken hun nieuwe goudmijn te hebben gevonden: di gaan ze maken

De winnaars van de smartphone‑revolutie denken hun nieuwe goudmijn te hebben gevonden: slimmere wearables die je op je neus, je kraag of om je nek draagt. Met een nieuwe Qualcomm‑chip, Snapdragon Wear Elite, willen bedrijven als Google, Meta, Samsung, Amazon en Apple een generatie AI
‑gadgets bouwen die altijd aanstaan, continu meeluisteren en direct vertalen, informeren en adviseren – zonder dat je een scherm hoeft vast te houden. Vooral smartglasses zitten in de lift: de verkoop groeide in de tweede helft van 2025 met 139 procent, een duidelijk signaal dat de markt warm begint te draaien. Maar terwijl de techsector droomt van een leven waarin je overal handsfree digitale hulp krijgt, groeit ook de angst voor misbruik en permanente surveillance – mede gevoed door eerdere flops zoals de AI Pin en brillen die ongemerkt filmen.