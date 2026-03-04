ECONOMIE
Mojtaba Khamenei, de zoon van de gedode leider Ali Khamenei, benoemd tot nieuwe ayatollah.

Politiek
door Gerard Driehuis
woensdag, 04 maart 2026 om 6:07
ce812b8be748f408e4e9e667aad9d53e,cad22df5
Na het overlijden van Ali Khamenei (86) heeft de Raad van Experts in Teheran zijn nieuwe Opperste Leider benoemd: volgens berichten gaat het om Khamenei's zoon, Mojtaba Khamenei (56). Dit meldde het in ballingschap levende oppositiemedium "Iran International".
Mojtaba Khamenei wordt al jaren herhaaldelijk genoemd als mogelijke opvolger. Mojtaba is de op één na oudste zoon van Ali Khamenei en heeft nauwe banden met de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC). Het Iraanse oppositiemedium Iran International beweert dat hij door de Iraanse Raad van Experts is geselecteerd "onder druk van de Revolutionaire Garde".

