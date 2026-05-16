FT: Rutte wil dat Europese defensiebedrijven productie opvoeren

Economie
door anp
zaterdag, 16 mei 2026 om 12:17
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - NAVO-topman Mark Rutte gaat Europese wapenfabrikanten volgende week oproepen om hun investeringen te verhogen en de productie op te voeren. Dat meldt zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden.
Rutte zal topmanagers van Europese defensieconcerns ontmoeten in Brussel. Voorafgaand is aan de bedrijven volgens de krant al gevraagd informatie te delen over grote investeringen en hun vermogen om de productie op te voeren, met bijzondere aandacht voor onder meer luchtverdediging en langeafstandsraketten.
Op de bijeenkomst zou Rutte de ondernemingen willen aansporen snel te handelen. Hij ontmoet regelmatig topbestuurders uit de defensiesector, maar het bijeenbrengen van vertegenwoordigers van een groot aantal bedrijven in één sessie is ongebruikelijk, aldus de ingewijden.
Rutte maakt zich er al langer hard voor dat de militaire capaciteiten van Europa worden uitgebreid, mede om de Amerikaanse president Donald Trump tevreden te houden. Volgens de krant wil Rutte ook van bedrijven horen tegen wat voor belemmeringen ze aanlopen.
