FT: waarde socialemediaplatform X gestegen tot 44 miljard dollar

SAN FRANCISCO (ANP) - De waarde van socialemediaplatform X is scherp gestegen tot 44 miljard dollar sinds eigenaar Elon Musk optreedt als rechterhand van de Amerikaanse president Donald Trump, meldt de Britse zakenkrant Financial Times. Dit is het bedrag waarvoor Musk het bedrijf in 2022 kocht, waarna de waarde snel daalde tot onder de 10 miljard dollar in september vorig jaar.

Musk heeft herhaaldelijk aangegeven vrijheid van meningsuiting belangrijk te vinden. Sinds de techmiljardair de leiding van X overnam, versoepelde hij het moderatiebeleid van het platform. Dat leidde ertoe dat verschillende adverteerders vertrokken. Het gevolg daarvan was dat de waarde van X stevig omlaag ging. Die waarde wordt bepaald door de verkoop van aandelen door grootaandeelhouders en de prijs die wordt verwacht bij een volgende financieringsronde.

X behaalde een operationele winst over 2024 van ongeveer 1,2 miljard dollar, zeiden betrokkenen tegen Financial Times. Dit is vrijwel gelijk aan de periode voor de overname door Musk. Volgens de bronnen werkt het kostenbesparingsplan van de Tesla-topman en zijn de inkomsten aan het verbeteren.