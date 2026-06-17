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G7-landen gaan afhankelijkheid van Chinese mineralen verminderen

Economie
door anp
woensdag, 17 juni 2026 om 16:23
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ÉVIAN (ANP) - De landen van de G7 hebben afspraken gemaakt om hun afhankelijkheid van China voor de levering van kritieke mineralen af te bouwen. Geen enkel lid van de rijkelandengroep zou na 2030 meer dan 60 procent van zijn permanente magneten en zeldzame aardmetalen, die voor bijvoorbeeld windturbines worden gebruikt, uit China moeten betrekken. Dat melden de G7-landen in een gezamenlijke verklaring.
De landen hebben ook de ambitie om zo snel mogelijk de 50 procent te bereiken voor andere kritieke mineralen. Daarnaast hebben de landen afgesproken meer samen te werken om industriële capaciteiten voor zeldzame aardmetalen en permanente magneten te ontwikkelen. De landen willen daar zowel publiek als privaat geld voor gaan gebruiken. Op die manier hopen ze de investeringskloof voor 2030 te overbruggen.
De mineralen moeten daarnaast beter traceerbaar worden. De G7-landen vinden het belangrijk om op die manier de veiligheid in de toeleveringsketen te waarborgen.
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