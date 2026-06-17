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EU overweegt nieuw handelsinstrument, met name om China

Economie
door anp
woensdag, 17 juni 2026 om 16:24
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BRUSSEL (ANP) - De EU overweegt een nieuw handelsinstrument dat sneller ingezet kan worden tegen landen die dreigen de Europese markt te domineren, zoals China. Dat melden meerdere hooggeplaatste EU-bronnen voorafgaand aan de EU-top die donderdag begint en waar het onderwerp tijdens het diner aan bod komt.
De EU zit er al langer mee wat ze moet doen met de afhankelijkheid van Chinese producten en grondstoffen. Brussel wil graag een handelsinstrument dat Chinese overcapaciteit op de Europese markt tegengaat, zonder dat het daarmee andere handelspartners schaadt. Ook moet het China niet volledig afschrikken, aangezien het nog altijd een belangrijke handelspartner is, bijvoorbeeld voor de levering van chips.
De lidstaten zouden willen dat het nieuwe instrument flexibel en gericht is en voor een kortere periode moet kunnen worden ingezet.
De EU-leiders bespreken het op de top, maar het is aan de Europese Commissie om hierover een voorstel te doen. Die stelde eerder al dat de huidige handelsrelatie met China niet houdbaar is.
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