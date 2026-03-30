Mexicaanse immigrant overleden in ICE-detentiecentrum VS

ADELANTO (ANP/RTR) - Een Mexicaanse immigrant is overleden in een Amerikaans immigratiedetentiecentrum in Los Angeles, meldde immigratiedienst ICE maandag. De man zou bewusteloos zijn aangetroffen in zijn bed. Het is niet bekend waar hij aan overleed. Volgens een lokale nieuwssite was hij 36 jaar.

Dit brengt het aantal doden in ICE-detentie dit jaar op zeker veertien. De Amerikaanse president Donald Trump startte na zijn aantreden vorig jaar een massale deportatiecampagne. Hij beloofde miljoenen immigranten die illegaal in de VS verblijven vast te zetten en te deporteren.

Afgelopen februari zaten er 68.000 immigranten in ICE-detentiecentra opgesloten. Vorig jaar stierven er zeker 31, het hoogste aantal in twintig jaar. Het huidige tempo dreigt dat record te overtreffen.

De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum heeft gezegd maatregelen te gaan nemen na de dood van de Mexicaanse immigrant, maar kwam niet met details.