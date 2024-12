Gasprijs loopt verder op richting einde doorvoer via Oekraïne

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese gasprijs is dinsdag voor de vierde dag op rij gestegen. De opmars wordt veroorzaakt door de aanhoudende zorgen over het naderende einde van de leveringen van Russisch gas via Oekraïne. Ook de voorspelling van kouder weer in grote delen van Europa, waardoor meer gas nodig is voor verwarming, drijft de prijs van de brandstof op.

De gasmarkt is zeer gevoelig voor verstoringen van de leveringen. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft Europa geprobeerd los te komen van Russisch gas. Maar landen als Slowakije en Oostenrijk ontvangen nog altijd gas uit Rusland, via de pijpleiding die door Oekraïne loopt. De overeenkomst tussen de Russische en Oekraïense staatsenergiebedrijven voor deze doorvoer, die in 2019 werd getekend, loopt eind dit jaar af. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky gaf vorige week aan dat zijn land geen Russisch gas zal doorvoeren, tenzij hij de garantie heeft dat het Kremlin er financieel niet van profiteert zolang de oorlog voortduurt.

De prijs van gas voor levering in januari steeg dinsdagochtend op de Amsterdamse gasbeurs met 0,9 procent tot 45,95 euro per megawattuur. De brandstof is in de afgelopen vier handelssessies ruim 10 procent duurder geworden, wat wijst op een nerveuze markt nu het einde van de doorvoerdeal tussen Rusland en Oekraïne nadert. "De huidige prijzen weerspiegelen al het einde van de deal, en de markt zal zeker een korte piek zien zodra januari aanbreekt en de doorvoer daadwerkelijk stopt", zei energiestrateeg Florence Schmit van Rabobank.

Consumenten zullen de hogere gasprijs niet meteen voelen in de portemonnee. De prijs ligt nog altijd onder het hoogste niveau van dit jaar van ruim 48 euro dat eind november werd bereikt. Vanaf begin december liep de prijs nog sterk terug tot iets meer dan 40 euro op 16 december, waarna de opmars weer werd ingezet. Ook ligt de gasprijs ver onder de niveaus van augustus 2022, toen pieken van meer dan 340 euro per megawattuur werden bereikt door zorgen over de sterk gedaalde gasleveringen uit Rusland en gastekorten in de winter.