Geen vluchten vanuit Brussel dinsdag door staking

ZAVENTEM (ANP) - Door een nationale stakingsdag in België vertrekken er dinsdag geen vluchten vanaf het vliegveld van Brussel. Beveiligings- en afhandelingsmedewerkers van de luchthaven in Zaventem doen net als personeel uit verschillende andere sectoren mee aan de vakbondsactie. "Om de veiligheid van onze passagiers en ons personeel te kunnen garanderen" heeft Brussels Airport besloten geen vluchten te laten vertrekken.

Daardoor "zijn ook annuleringen van aankomende vluchten mogelijk", meldt de luchthaven op de website. "We raden passagiers aan om de laatste informatie over hun vlucht na te gaan bij hun luchtvaartmaatschappij of via onze website of de app", staat in de mededeling.

De stakingsdag, uit onvrede over besparingen op het pensioen en het bevriezen van lonen, leidt in België ook in onder meer het openbaar vervoer tot problemen. Ook van en naar Nederland rijden minder treinen.