Tennistoernooi Madrid schrapt resterende partijen na stroomuitval

MADRID (ANP) - Het tennistoernooi van Madrid heeft door de stroomuitval in Spanje alle resterende partijen voor maandag afgelast. Het betekent dat onder anderen Aryna Sabalenka en Iga Swiatek niet in actie komen. Zij zijn de hoogst geplaatste speelsters in het vrouwentoernooi.

Kort na het middaguur moest de partij tussen de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Brit Jacob Fearnley bij een stand van 6-4 5-4 worden gestaakt door de grote stroomstoring in Spanje en Portugal. De organisatie van het prestigieuze tennistoernooi liet aanvankelijk nog weten er alles aan te doen om de stroom "zo snel mogelijk" te herstellen. Tegen het einde van de middag werd duidelijk dat de problemen met de stroomvoorziening niet waren verholpen en besloot de toernooileiding het tennissen te staken.

Voor de stroomstoring waren drie wedstrijden uitgespeeld. De Amerikaanse Coco Gauff bereikte de kwartfinales door de Zwitserse Belinda Bencic te verslaan met 6-4 6-2.