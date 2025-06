Gemeente Amsterdam mag darkstores weren in groot deel van de stad

AMSTERDAM (ANP) - De gemeente Amsterdam is door de Raad van State in het gelijk gesteld om zogeheten darkstores van flitsbezorgers te weren in een groot gedeelte van de stad. Flitsbezorger Flink stapte eerder naar de rechter om daar het bestemmingsplan van de gemeente hierover aan te vechten.

Volgens de gemeente zorgen darkstores, oftewel distributiecentra, voor veel overlast voor omwonenden, onder meer door het bevoorraden en het ophalen van boodschappen door flitskoeriers. Flitsbezorgdienst Flink is het niet eens met het verbod in het bestemmingsplan, omdat het in strijd zou zijn met Europese regels. Daar is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het echter niet mee eens.

Eerder stemde de gemeenteraad in met een plan, waardoor flitsbezorgers zich alleen nog mogen vestigen op bedrijventerreinen en niet meer in woongebieden. Bij hoge uitzondering mogen er zogeheten darkstores in gemengde woon-werkgebieden.