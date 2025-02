Gemeenten, huurders en corporaties: pas huurwet niet aan

DEN HAAG (ANP) - Huurders, woningcorporaties en gemeenten willen dat de vorig jaar ingevoerde huurwet niet wordt aangepast. De Woonbond, Aedes en VNG reageren hiermee op nieuwe cijfers van het Kadaster. Daaruit blijkt dat investeerders in het laatste kwartaal van vorig jaar veel meer huurwoningen verkochten.

De forse stijging van verkochte huurwoningen door investeerders heeft onder meer te maken met de invoering van de Wet betaalbare huur. Deze wet bepaalt een maximale huurprijs voor woningen in het middensegment, waardoor ze voor investeerders minder rendabel werden.

Het aanpassen van de Wet betaalbare huur kan voor huurders "grote negatieve gevolgen hebben", waarschuwen de vertegenwoordigers van huurders, corporaties en gemeenten. "Goed bestuur betekent wetgeving die vorig jaar om goede redenen is ingevoerd in stand houden", stellen zij. De partijen benadrukken dat verhuurders vooral behoefte hebben aan duidelijke regels en een stabiel investeringsklimaat. Veranderingen aan de huurwet zouden niet in hun belang zijn.