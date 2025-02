Rabobank als sponsor voor zeker 3,5 jaar terug in wielersport

UTRECHT (ANP) - Rabobank keert als co-sponsor van Visma-Lease a Bike terug in de wielersport. Vanaf 1 juli zal de naam van de bank voor zeker drieënhalf jaar op de shirts van het mannen- en vrouwenteam van de grootste Nederlandse ploeg staan, bevestigen beide partijen. Rabobank neemt vanaf de Tour de France de plaats over van gokbedrijf BetCity, dat over een aantal maanden niet meer aan sportsponsoring mag doen.

De bank stopte eind 2012 als sponsor van de Nederlandse wielerploeg bij de mannen. Na een rapport van de Amerikaanse dopingautoriteit USADA over dopinggebruik bij het wielrennen besloot de bank met de sponsoring te stoppen. "Wij zijn er niet van overtuigd dat de wielerwereld weer in staat is een schone en eerlijke sport mogelijk te maken", verklaarde Rabobank destijds. De wielerploeg kon met geld van Rabobank in 2013 wel een doorstart maken.