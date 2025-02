Gemengd slot op beurzen New York na uitspraken Fed-baas

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met gemengde uitslagen de handel uitgegaan. Beleggers verwerkten onder meer uitspraken van centralebankpresident Jerome Powell. De voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve zei dat de centrale bank niet overhaast de rente hoeft aan te passen nu de economie sterk blijft.

Powell sprak dinsdag een verklaring uit voor het Amerikaanse Congres. Hij gaf daarin opnieuw aan dat beleidsmakers geduld zullen hebben voor ze de leenkosten verder verlagen. Powells opmerkingen kwamen grotendeels overeen met wat hij al in januari zei, nadat de beleidsmakers van de Fed de rente in de Verenigde Staten onveranderd lieten.

De Dow-Jonesindex noteerde bij het slot 0,3 procent hoger op 44.593,65 punten. De brede S&P 500-index bleef nagenoeg onveranderd op 6068,50 punten. Techgraadmeter Nasdaq daalde 0,4 procent tot 19.643,86 punten.