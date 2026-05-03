Gesprekken over overname staaldivisie Thyssenkrupp op pauze

ESSEN (ANP) - Thyssenkrupp en zijn Indiase branchegenoot Jindal Steel hebben gesprekken over een mogelijke overname van de Europese staaldivisie van het Duitse industrieconcern tijdelijk stopgezet. "De oorspronkelijke uitgangspunten en voorwaarden voor een mogelijke verkoop van Thyssenkrupp Steel zijn de afgelopen maanden aanzienlijk veranderd", stelde Thyssenkrupp in een verklaring.

Jindal Steel bracht in september een bod uit op de staaldivisie van het Duitse conglomeraat. Thyssenkrupp heeft naar eigen zeggen sindsdien aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het herstructureren van zijn staaldivisie.

Ook is het regelgevingsklimaat voor de staalindustrie in Europa gunstiger geworden, volgens het bedrijf. "Dit biedt de sector aanzienlijke mogelijkheden voor stabilisatie en groei", aldus Thyssenkrupp. De Europese Unie voerde afgelopen herfst protectionistische maatregelen in om te voorkomen dat de Europese staalmarkt wordt overspoeld door buitenlands staal.

Verzelfstandigen

Volgens persbureau Bloomberg was er bij hoge functionarissen van Thyssenkrupp al eerder twijfel of een akkoord bereikt kon worden. De partijen liepen naar verluidt vast op verschillende financieringsvraagstukken.

Thyssenkrupp onderzoekt al jaren opties voor zijn staaltak, van samenwerkingen tot volledige verkoop. De redenen hiervoor zijn de zwakke vraag, stijgende kosten en de grote investeringen die nodig zijn om de productie te verduurzamen. Het bedrijf heeft nog steeds als doel om de staaltak te verzelfstandigen, benadrukt Thyssenkrupp.