ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Sylvie Meis en de prijs van overleven: wat borstkanker met haar leven deed

Beroemd
door Désirée du Roy
zaterdag, 02 mei 2026 om 11:24
Toen Sylvie Meis in 2009 op haar 31ste het telefoontje kreeg dat haar knobbeltje borstkanker was, schoof de glitterwereld opzij voor chemo, angst en harde keuzes over liefde, lichaam en identiteit. Haar verhaal legt pijnlijk bloot hoe een ziekte die één op de zeven vrouwen treft, nog altijd onderschat wordt in haar impact op relaties, werk en zelfbeeld.
BILD laat Sylvie Meis teruggaan naar het moment waarop haar arts belde: borstkanker, chemotherapie, nu. Ze stond in haar tuin in Madrid, haar man Rafael van der Vaart op trainingskamp, hun zoon drie jaar oud. “Ik heb gehuild en hard geschreeuwd. Ik liet alle emoties eruit die ik in me had”, zegt ze in de podcast. Daarna volgde een borstoperatie, zes maanden chemo en het leven in controlekamers en wachtkamers in plaats van op rode lopers.
In Nederland wordt (en werd) schamper gedaan over Meis. In Duitsland is ze een grote ster. 
Zestien jaar na haar diagnose vertelt Meis dat ze nog steeds elke dag aan kanker denkt, ook al wordt ze medisch gezien als genezen beschouwd. Regelmatige controles, de blijvende zenuwen voor elk onderzoek en de voortdurende herinnering aan haar kwetsbaarheid zijn onderdeel van haar nieuwe normaal. Intussen heeft de ziekte niet alleen haar lichaam, maar ook haar huwelijk veranderd: Meis zegt dat haar relatie met Van der Vaart mede door haar ziekte is stukgelopen, hoezeer hij haar ook steunde binnen de grenzen van zijn voetbalcarrière.
Het telefoontje dat Sylvie Meis brak – en opnieuw vormde
Die persoonlijke bekentenis raakt aan een bredere realiteit: borstkanker is veruit de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen, met in 2024 zo’n 18.000 diagnoses in Nederland en bijna 200.000 mensen die met of na borstkanker leven. Jaarlijks gaat het om ruim 17.500 nieuwe patiënten, en ongeveer één op de zeven vrouwen krijgt in haar leven deze diagnose. Steeds vaker zijn dat jongvolwassenen: vrouwen tussen de 18 en 39 jaar krijgen 1,5 keer vaker kanker dan mannen, waarbij borstkanker een belangrijke boosdoener is.
Meis: “Ik hou van structuur, ik hou van controle – maar over je gezondheid heb je die niet”, zegt ze. Tegelijk wijst ze op het verschil tussen beeld en werkelijkheid: zelfs tijdens chemo bleef ze werken in een industrie die uiterlijk en perfectie eist, terwijl achter de schermen angst, vermoeidheid en huwelijksconflicten opliepen.

Lees ook

loading

POPULAIR NIEUWS

Loading