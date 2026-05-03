ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Je handdoek is vermoedelijk smerig

gezondheid
door Désirée du Roy
zondag, 03 mei 2026 om 6:09
bijgewerkt om zondag, 03 mei 2026 om 6:11
25106248 l normal none
Het is vervelend om te zeggen, maar de kans is groot dat je handdoek vol zit met beestjes en smerigheid. Zodra je een handdoek een keer gebruikt, of zelfs maar in de badkamer legt, wordt hij een broedplaats van van alles.
Huidschilfers, sporen van urine en poep, bacteriën. Misschien zelfs urinesporen en poepresten van bezoekers van je huis, als je handdoek op de grond ligt in de buurt van de wc.
En vervolgens is je handdoek na gebruik een fantastische broedplaats voor leven: vochtig en warm. Veel van dat leven kan niet veel kwaad, omdat het van je eigen lichaam afkomstig is, maar toch. Hoe vaak kun je een handdoek gebruiken?
Maximaal 3 keer, zegt Philip Tierno, microbioloog en patholoog van de New York University School of Medicine. En dat dan onder de voorwaarde dat je je handdoek zo ophangt dat hij helemaal droogt. En onder de voorwaarde dat je de enige bent die de handdoek gebruikt: anders ben je de urineresten van je gezinsleden naar jezelf aan het overplaatsen.

Lees ook

Wasverzachter en andere producten die meer kwaad dan goed doenWasverzachter en andere producten die meer kwaad dan goed doen
Bacteriën: Hoe zorg je ervoor dat je deze zomer niet ziek wordtBacteriën: Hoe zorg je ervoor dat je deze zomer niet ziek wordt
In je hippe drinkbeker gedijen schimmels en bacteriën. Dit doe je er aanIn je hippe drinkbeker gedijen schimmels en bacteriën. Dit doe je er aan
Horrorvakantie: toerist loopt schaafwondje op in Turkije en sterft dagen later door vleesetende superbacterieHorrorvakantie: toerist loopt schaafwondje op in Turkije en sterft dagen later door vleesetende superbacterie
loading

POPULAIR NIEUWS

ftcms_f82379de-bfc2-4002-b0e5-b44d384d013d

Trump stuurloos: hoe zijn tweede termijn vastloopt op oorlog, narcisme en geestelijk verval

ANP-515535639

Honderduizenden Syrische vluchtelingen gaan terug naar huis, maar niet de Syriërs uit Nederland

generated-image (1)

Top 6 gezonde vissoorten: waarom vette vis bovenaan staat

generated-image (2)

Heterofatalisme: waarom steeds meer vrouwen genoeg hebben van vaste mannen

minder mensen met pensioen gemiddelde leeftijd waarop wel omhoog1684129702

Pensioenfondsen lopen miljarden aan rendement mis door structureel zwak beleggingsbeleid

facbd745905dc5b5e50021eddd69414e,d74e6e1

Sylvie Meis en de prijs van overleven: wat borstkanker met haar leven deed

Loading