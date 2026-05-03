Israël beveelt vertrek uit elf dorpen in Zuid-Libanon

BEIROET (ANP/RTR) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) heeft zogenoemde evacuatiebevelen uitgevaardigd voor elf dorpen in Zuid-Libanon. Alle inwoners moeten vertrekken, omdat het leger zegt aanvallen uit te voeren op doelen van Hezbollah.

De dorpen liggen ten noorden van de 'veiligheidszone' die Israël heeft ingesteld in het zuiden van Libanon. Daar zijn Israëlische militairen actief en mogen inwoners niet terugkeren. Ook worden daar huizen en hele dorpen afgebroken. Volgens de IDF is dat nodig om te voorkomen dat Hezbollah dicht bij de Israëlische grens kan werken.

Officieel geldt een staakt-het-vuren in Libanon, maar Israël gaat door met luchtaanvallen. Volgens de IDF reageert het daarmee op schendingen van het bestand door Hezbollah. Dat zou ook gelden voor de evacuatiebevelen van zondag.