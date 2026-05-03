ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israël beveelt vertrek uit elf dorpen in Zuid-Libanon

Samenleving
door anp
zondag, 03 mei 2026 om 8:34
anp030526048 1
BEIROET (ANP/RTR) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) heeft zogenoemde evacuatiebevelen uitgevaardigd voor elf dorpen in Zuid-Libanon. Alle inwoners moeten vertrekken, omdat het leger zegt aanvallen uit te voeren op doelen van Hezbollah.
De dorpen liggen ten noorden van de 'veiligheidszone' die Israël heeft ingesteld in het zuiden van Libanon. Daar zijn Israëlische militairen actief en mogen inwoners niet terugkeren. Ook worden daar huizen en hele dorpen afgebroken. Volgens de IDF is dat nodig om te voorkomen dat Hezbollah dicht bij de Israëlische grens kan werken.
Officieel geldt een staakt-het-vuren in Libanon, maar Israël gaat door met luchtaanvallen. Volgens de IDF reageert het daarmee op schendingen van het bestand door Hezbollah. Dat zou ook gelden voor de evacuatiebevelen van zondag.
loading

POPULAIR NIEUWS

25106248 l normal none

Je handdoek is vermoedelijk smerig

generated-image (2)

Heterofatalisme: waarom steeds meer vrouwen genoeg hebben van vaste mannen

generated-image (1)

Top 6 gezonde vissoorten: waarom vette vis bovenaan staat

minder mensen met pensioen gemiddelde leeftijd waarop wel omhoog1684129702

Pensioenfondsen lopen miljarden aan rendement mis door structureel zwak beleggingsbeleid

facbd745905dc5b5e50021eddd69414e,d74e6e1

Sylvie Meis en de prijs van overleven: wat borstkanker met haar leven deed

127865413_m

Zo begin je met het veranderen van dingen die niet werken

Loading