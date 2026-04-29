Gewasprijzen op hoogste niveau sinds 2023 door Iranoorlog

door anp
woensdag, 29 april 2026 om 11:56
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De langdurige sluiting van de Straat van Hormuz door de oorlog in het Midden-Oosten en extreem weer hebben de prijzen voor landbouwproducten naar het hoogste niveau in twee jaar gestuwd. Het risico op voedselinflatie, oftewel hogere prijzen voor basisvoedingsmiddelen, is door de hogere gewasprijzen in combinatie met hogere kosten voor kunstmest en het vooruitzicht van kleinere oogsten verder toegenomen.
De Bloomberg Agriculture Spot Index, die de prijzen van tien van 's werelds bestverkochte gewassen volgt, is in april voor de derde maand op rij gestegen en staat nu op het hoogste niveau sinds november 2023. Dat is een duidelijke verschuiving ten opzichte van de periode voor de oorlog, toen de meeste gewasprijzen juist werden gedrukt door overvloedige voorraden en recordoogsten.
De aanvoer van granen zoals tarwe en maïs was voor het conflict nog voldoende na een reeks goede oogsten, terwijl de prijzen van sojabonen en plantaardige olie werden ondersteund door de vraag naar biobrandstoffen.
POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2520032079

2 vragen die je als sollicitant tijdens een sollicitatiegesprek moet stellen

troops-tell-body-pits-unarmed-1061781627

Russische soldaten eten kameraden op door acute voedselnood aan frontlinie

Scherm­afbeelding 2026-04-29 om 06.11.19

Veel spaarders laten gratis geld liggen: bij deze banken krijg je nu ruim twee keer zoveel rente

cda stelt partij orban in evp ter discussie1551398903

Radicaalrechts gaat er met het geld vandoor in Hongarije: 'oligarchen' van Orbán met vliegtuigen vol cash richting Dubai

trump-mug-1024x569

Ze stemden MAGA, nu willen ze weg

gandr-collage

We staren naar Trump, maar het echte gevaar voor Europa groeit in Berlijn

