Gewasprijzen op hoogste niveau sinds 2023 door Iranoorlog

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De langdurige sluiting van de Straat van Hormuz door de oorlog in het Midden-Oosten en extreem weer hebben de prijzen voor landbouwproducten naar het hoogste niveau in twee jaar gestuwd. Het risico op voedselinflatie, oftewel hogere prijzen voor basisvoedingsmiddelen, is door de hogere gewasprijzen in combinatie met hogere kosten voor kunstmest en het vooruitzicht van kleinere oogsten verder toegenomen.

De Bloomberg Agriculture Spot Index, die de prijzen van tien van 's werelds bestverkochte gewassen volgt, is in april voor de derde maand op rij gestegen en staat nu op het hoogste niveau sinds november 2023. Dat is een duidelijke verschuiving ten opzichte van de periode voor de oorlog, toen de meeste gewasprijzen juist werden gedrukt door overvloedige voorraden en recordoogsten.

De aanvoer van granen zoals tarwe en maïs was voor het conflict nog voldoende na een reeks goede oogsten, terwijl de prijzen van sojabonen en plantaardige olie werden ondersteund door de vraag naar biobrandstoffen.