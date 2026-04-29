Rusland voorspelt prijsdaling olie na vertrek VAE uit OPEC

Economie
door anp
woensdag, 29 april 2026 om 11:53
anp290426110 1
MOSKOU (ANP/RTR) - Het vertrek van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) uit oliekartel OPEC leidt er waarschijnlijk toe dat olieproducerende landen hun productie opvoeren. Daardoor zouden olieprijzen op termijn moeten dalen, voorspelt de Russische minister van Financiën Anton Siluanov.
Zijn opmerkingen van woensdag zijn Ruslands eerste reactie op het verrassende vertrek van de VAE dat dinsdag werd aangekondigd. Rusland onderhoudt sterke banden met zowel de VAE als OPEC-leider Saudi-Arabië. Het land maakt maandelijks afspraken over de olieproductie met de landen in vergaderingen onder de noemer OPEC+. Nu de VAE daaruit stapt, dreigt de positie van het olieblok te verzwakken.
Maar Siluanov benadrukte dat de olieprijzen voorlopig nog worden ondersteund door de blokkade van de Straat van Hormuz. Voorlopig profiteert Rusland dus nog van de hogere olieprijzen. Dat komt het land goed uit, omdat de Russische economie zwaar gebukt gaat onder internationale sancties vanwege de oorlog in Oekraïne.
