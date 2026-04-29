Opkomst herverkiezingen Gorinchem om 11 uur op 10 procent

GORINCHEM (ANP) - Om 11.00 uur had 10 procent van alle stemgerechtigden in Gorinchem hun stem uitgebracht voor de herverkiezing van de gemeenteraad. Dat is net iets minder dan de opkomst rond dat tijdstip was bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Die moesten over toen een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor een herstemming omdat er vermoedens van stemfraude waren.

Het stembureau bij het station ging woensdagochtend om 07.00 uur als eerste open. Die ging, zoals gepland, om 10.00 uur weer dicht. In die tijd hebben daar 51 mensen hun stem uitgebracht, laat de voorzitter van het stembureau weten. Bij het Gorcums museum waren rond 10.45 uur 242 stemmen uitgebracht.

Omdat veel mensen in Gorinchem meivakantie hebben, zijn er zorgen dat de opkomst voor de herstemming lager is dan de verkiezing in maart.