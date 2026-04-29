Opkomst herverkiezingen Gorinchem om 11 uur op 10 procent

door anp
woensdag, 29 april 2026 om 11:57
GORINCHEM (ANP) - Om 11.00 uur had 10 procent van alle stemgerechtigden in Gorinchem hun stem uitgebracht voor de herverkiezing van de gemeenteraad. Dat is net iets minder dan de opkomst rond dat tijdstip was bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Die moesten over toen een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor een herstemming omdat er vermoedens van stemfraude waren.
Het stembureau bij het station ging woensdagochtend om 07.00 uur als eerste open. Die ging, zoals gepland, om 10.00 uur weer dicht. In die tijd hebben daar 51 mensen hun stem uitgebracht, laat de voorzitter van het stembureau weten. Bij het Gorcums museum waren rond 10.45 uur 242 stemmen uitgebracht.
Omdat veel mensen in Gorinchem meivakantie hebben, zijn er zorgen dat de opkomst voor de herstemming lager is dan de verkiezing in maart.
POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2520032079

2 vragen die je als sollicitant tijdens een sollicitatiegesprek moet stellen

troops-tell-body-pits-unarmed-1061781627

Russische soldaten eten kameraden op door acute voedselnood aan frontlinie

Scherm­afbeelding 2026-04-29 om 06.11.19

Veel spaarders laten gratis geld liggen: bij deze banken krijg je nu ruim twee keer zoveel rente

cda stelt partij orban in evp ter discussie1551398903

Radicaalrechts gaat er met het geld vandoor in Hongarije: 'oligarchen' van Orbán met vliegtuigen vol cash richting Dubai

trump-mug-1024x569

Ze stemden MAGA, nu willen ze weg

gandr-collage

We staren naar Trump, maar het echte gevaar voor Europa groeit in Berlijn

