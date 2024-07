Dit is waarom de EU hoge importheffingen op Chinese stekkerauto's doorzet

De Europese Unie zet de hoge importheffingen voor Chinese elektrische auto's door. Ze gaan vrijdag in, laat de Europese Commissie weten. De heffingen moeten een eind maken aan de oneerlijke concurrentie die China zou bedrijven door eigen fabrikanten te subsidiëren.

De strafheffing bedraagt voor een auto van het populaire BYD, hoofdsponsor van het EK voetbal, 17,4 procent. Voor een Geely moet 19,9 procent extra worden betaald, en op een SAIC zelfs 37,6 procent. Voor andere fabrikanten rekent de EU 20,8 procent, maar dat kan bij gebrekkige medewerking 37,6 procent worden. De tarieven liggen ietsje lager dan aangekondigd.

De heffingen zijn nog wel voorlopig. Ze worden opzijgezet, voor het geval Brussel en Beijing er de komende vier maanden niet uitkomen. Als de commissie oordeelt dat China zijn leven niet betert, worden de maatregelen voor vijf jaar van kracht. Alleen een ruime meerderheid van de EU-landen zou dat kunnen tegenhouden, maar dat lijkt vooralsnog onwaarschijnlijk.

Hevige prijzenoorlog

De commissie, die over de handel van de EU gaat, had in september een onderzoek ingesteld naar elektrische auto's door bedrijven uit China. Die profiteren van oneerlijke overheidssubsidies, was de conclusie. Ze kunnen volgens het dagelijks bestuur van de EU al gauw een 20 procent lagere prijs rekenen, en daar kunnen Europese concurrenten niet tegenop.

Europa werd afgelopen jaar overspoeld met goedkope elektrische auto's uit China. Door die hevige prijzenoorlog verliezen veel Europese autofabrikanten marktaandeel. De commissie memoreert dat China eerder bijvoorbeeld Europese zonnepanelenmakers wegconcurreerde. De invoerheffing op Chinese elektrische auto's lag tot dusver op 10 procent.

De Europese Commissie heeft de afgelopen weken "intensief" overleg gevoerd met Beijing om een oplossing te vinden voor het handelsconflict. Dat overleg gaat "op technisch niveau" door, zegt de commissie.