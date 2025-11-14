Google doet toezeggingen advertentiediensten na miljardenboete EU

MOUNTAIN VIEW (ANP/BLOOMBERG/AFP/BELGA) - Google heeft aangekondigd dat het veranderingen aanbrengt in zijn advertentiediensten om te voldoen aan Europese mededingingsregels. De toezeggingen volgen op een miljardenboete die de Europese Unie in september oplegde aan het Amerikaanse techbedrijf voor het schenden van concurrentieregels.

Adverteerders en uitgevers van websites en apps leunen op digitale tools voor het plaatsen van advertenties die niet gekoppeld zijn aan een zoekopdracht, zoals reclame op sites van kranten. De Europese Commissie legde een boete van bijna 3 miljard euro op, omdat Google daarin zijn eigen diensten voortrok. Het bedrijf kreeg zestig dagen de tijd om de problemen op te lossen.

Google stelt nu onder meer voor om uitgevers de mogelijkheid te bieden verschillende minimumprijzen in te stellen voor biedingen op advertentieruimte. Ook wil het bedrijf zorgen dat uitgevers en adverteerders meer keuze en flexibiliteit krijgen.

Brussel moet zich nu buigen over de toezeggingen.