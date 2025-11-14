Chinese economie vertraagt door lagere investeringen en productie

BEIJING (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Chinese economische activiteit is aan het begin van het vierde kwartaal van 2025 sterker afgezwakt dan verwacht. Dat komt door een ongekende terugval in investeringen en een tragere groei van de industriële productie in oktober. Ook de groei van de winkelverkopen liep vorige maand iets terug.

De industriële productie steeg vorige maand met 4,9 procent vergeleken met een jaar eerder, meldde het Nationaal Bureau voor de Statistiek. Economen hadden gerekend op een stijging van 5,5 procent, na een toename van 6,5 procent in september. De Chinese productieactiviteit daalde in oktober tot het laagste niveau in zes maanden. Dat kwam mede doordat de meeste fabrieken in het land gesloten bleven tijdens de vakantieperiode van 1 tot en met 8 oktober.

De investeringen in vaste activa, waaronder onroerend goed, daalden met 1,7 procent in de eerste tien maanden van het jaar. Dat is een recorddaling voor die periode en een sterkere afname vergeleken met de daling van 0,5 procent in de eerste negen maanden.