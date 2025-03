Google mag doorgaan met investeringen in AI-start-up Anthropic

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse justitie heeft een voorstel ingetrokken om Google te dwingen zijn investeringen in kunstmatige intelligentie-bedrijven te verkopen om de concurrentie in onlinezoekopdrachten te bevorderen. Dat betekent dat het techconcern kan doorgaan met zijn investeringen in AI-start-up Anthropic, een rivaal van ChatGPT-maker OpenAI, en zijn belang in dat bedrijf niet hoeft af te stoten.

Maar justitie en een hele reeks openbare aanklagers van verschillende Amerikaanse staten blijven wel streven naar een gerechtelijk bevel dat Google verplicht zijn Chrome-browser te verkopen en andere maatregelen te nemen. Op die manier willen ze het monopolie van Google op de markt voor onlinezoeken openbreken.

De zaak zorgde al voor veel ophef en voor zorgen op de financiële markten over een mogelijke opsplitsing van het techconcern. In augustus oordeelde een Amerikaanse rechter dat Google zich illegaal een monopolie had toegeëigend op onlinezoekopdrachten. Dat zou zijn gebeurd doordat Google op veel telefoons en tablets standaard werd geïnstalleerd, onder andere via de browser Chrome en het besturingssysteem Android. Andere aanbieders van zoekdiensten kwamen daardoor op achterstand.