Google-moeder Alphabet wint op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Google-moederconcern Alphabet was vrijdag een winnaar op de aandelenbeurzen in New York. Alphabet kwam donderdag nabeurs met beter dan verwachte kwartaalcijfers. Ook chipproducent Intel meldde resultaten, maar die werden juist slecht ontvangen door beleggers op Wall Street.

In de eerste handelsminuten steeg Alphabet 4 procent. Het techbedrijf boekte afgelopen kwartaal een fors hogere winst dan vorig jaar, mede dankzij sterke groei van zijn clouddiensten waar veel meer vraag naar is door de snelle ontwikkeling van toepassingen van kunstmatige intelligentie. Ook de traditionele diensten van Google, zoals de internetzoekmachine en videoplatform YouTube, lieten groei zien.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent lager op 40.044 punten. De brede S&P 500 steeg een fractie tot 5486 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 17.202 punten. Beleggers deden rustiger aan na de flinke plussen in de voorgaande drie handelsdagen.