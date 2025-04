A-merken na LUBACH-uitzending: prijzen gelijk met buurlanden

DEN HAAG (ANP) - A-merkfabrikanten stellen dat in Nederlandse supermarkten veel promoties en aanbiedingen zijn, waardoor consumenten aan de kassa ongeveer net zoveel betalen voor hun boodschappen als in omringende landen. Ze reageren daarmee op een uitzending van het programma LUBACH. Daarin zei presentator Arjen Lubach dat A-merkfabrikanten allemaal "keihard misbruik maken" van de Nederlandse consument.

Volgens het programma hebben grote fabrikanten veel macht en rekenen zij hogere prijzen aan Nederlandse supermarkten dan aan Duitse. Ook gebruiken ze trucs zodat Nederlandse supermarkten hun producten niet uit goedkopere landen kunnen halen, stelt het populaire programma.

Directeur Cees-Jan Adema van de brancheorganisatie van voedingsmiddelenfabrikanten FNLI begrijpt de zorgen van consumenten over de stijgende boodschappenprijzen. "Maar als wordt gezegd dat het in Nederland heel veel duurder is dan in landen om ons heen: de feitelijkheid is anders."