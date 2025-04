Google voert winst fors op dankzij cloudactiviteiten

MOUNTAIN VIEW (ANP) - Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft het afgelopen kwartaal een fors hogere winst geboekt dan een jaar eerder. Daarbij profiteerde het techbedrijf onder andere van de sterke groei van zijn clouddiensten, waar veel meer vraag naar is door de snelle ontwikkeling van nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie. Ook de bekende zoekdienst van Google groeide door.

De totale omzet van Alphabet steeg op jaarbasis 12 procent tot 90,2 miljard dollar. Daarop boekte het bedrijf een 46 procent hogere nettowinst van 34,5 miljard dollar. Het hardst steeg de winstgevendheid van de clouddivisie van Google. Waar het operationele resultaat in het eerste kwartaal van vorig jaar 900 miljoen dollar bedroeg, was dat een jaar later ruim het dubbele op 2,2 miljard dollar.