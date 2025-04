Rutte na gesprek met Trump: bal ligt bij Rusland voor bestand

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - NAVO-topman Mark Rutte heeft donderdag een gesprek gehad met de Amerikaanse president Donald Trump over de oorlog in Oekraïne. De Nederlandse oud-premier zei na afloop dat Rusland stappen moet zetten in de onderhandelingen over de oorlog en niet Oekraïne.

"Er ligt nu iets op tafel waarbij de Oekraïners echt meewerken. Ik denk dat de bal nu duidelijk bij de Russen ligt", zei Rutte tegen verslaggevers bij het Witte Huis. Ook zei hij dat zowel de Verenigde Staten als de Europese bondgenoten Rusland als een blijvende dreiging voor de NAVO zien. Volgens hem blijven de VS toegewijd aan het bondgenootschap.

Het was vooraf niet bekendgemaakt dat Rutte Trump zou ontmoeten. De secretaris-generaal die tot en met vrijdag in de VS is, zou er wel spreken met buitenlandminister Marco Rubio, defensieminister Pete Hegseth en Trumps veiligheidsadviseur Mike Waltz.