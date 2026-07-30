Grote vraag vuurwapens Heckler & Koch door hoge defensie-uitgaven

OBERNDORF (ANP/DPA) - De Duitse fabrikant van vuurwapens Heckler & Koch doet goede zaken door de sterk gestegen defensie-uitgaven in Europa. Volgens het bedrijf steeg de omzet in de eerste helft van dit jaar met bijna 47 procent tot 264 miljoen euro. Heckler & Koch maakt handvuurwapens, aanvalsgeweren, machinepistolen en -geweren en granaatwerpers. Het bedrijf is een van de grootste leveranciers van vuurwapens aan de NAVO en EU-landen.

Het bedrijfsresultaat van Heckler & Koch meer dan verdubbelde tot ruim 66 miljoen euro. Het bedrijf, met zijn hoofdkantoor in Oberndorf am Neckar in de deelstaat Baden-Württemberg, spreekt van een aanhoudend sterke vraag en een zeer hoog orderboek. De onderneming verhoogt haar omzetverwachting voor het gehele jaar nu aanzienlijk. Het bedrijf levert ook wapens aan de civiele markt.

Ook het ministerie van Defensie is een klant, want speciale eenheden van het Nederlandse leger maken gebruik van het aanvalswapen HK416A5 van de firma. De Koninklijke Marechaussee heeft ook wapens van Heckler & Koch.