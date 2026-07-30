Spanje stuurt militairen naar exclave na komst migranten

CEUTA (ANP/RTR/AFP) - De Spaanse regering stuurt militairen naar de exclave Ceuta, waar donderdag honderden migranten aankwamen. De politie zei overweldigd te zijn door hun plotselinge komst en de autoriteiten riepen een noodsituatie uit.

Ceuta is Spaans grondgebied, maar ligt aan de Afrikaanse zijde van de Straat van Gibraltar, grenzend aan Marokko. Sommige migranten braken donderdag door de hekken tussen Ceuta en Marokko heen, maar ook veel mensen kwamen zwemmend naar het Spaanse gebied.

De autoriteiten zeiden dat in de afgelopen dagen 1500 migranten waren aangekomen, maar televisiezender RTVE schat dat het om mogelijk dubbel zoveel mensen gaat. Lokale president Juan Vivas spreekt van een "totale humanitaire en sociale noodsituatie". Volgens hem is er geen ruimte meer in Ceuta om mensen op te vangen. De krijgsmacht moet de politie ondersteunen bij het "waarborgen van de veiligheid".

De exclave is een populaire bestemming voor migranten, omdat het Spaanse gebied deel is van de EU.